هذه الأطعمة تمنع نمو شعرك

2020/02/27 | 07:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لتسريع عملية نمو الشعر من الضروري العناية به.لكن يجب أيضاً تناول أطعمة غنية بالفيتامينات وخصوصاً المجموعة B والفيتامين E.وفي المقابل من المهم الحد من استهلاك بعض الأصناف لأن المبالغة في ذلك تسبب بطء نمو الشعر.وفي هذا السياق من الضروري مثلاً الحد من تناول السكر لأنه يؤدي الى تراجع امتصاص الجسم للفيتامين […]

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