كورونا يفتك بالريال الإيراني

2020/02/27 | 07:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بلغ الريال الإيراني أضعف مستوياته في عام مقابل الدولار، الأربعاء، إذ دفعت زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى غلق أغلب حدود البلاد، مما يهدد الصادرات غير النفطية التي تشكل شريان الحياة الرئيسي لاقتصادها.وبحسب موقع “بونباست.كوم” لأسعار الصرف والذي يتابع السوق الحرة، جرى عرض الدولار عند مستوى مرتفع بلغ 158 ألفا […]

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