التجارة: نمتلك خزيناً جيداً من مفردات التموينية

2020/02/27 | 08:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

طمأنتْ وزارة التجارة المواطنين بامتلاكها خزيناً ستراتيجياً جيداً من جميع المواد الغذائية الداخلة بمفردات البطاقة التموينية.

واكد مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب بالوزارة المهندس حسنين الزبيدي في تصريح لصحيفة"الصباح" الرسمية، أنّ شركته تمتلك خزينا ستراتيجيا جيدا من مادتي الرز والحنطة تكفيان لسد حاجة مفردات البطاقة التموينية، مشيرا الى استمرار وصول البواخر المحملة بالرز المستورد ونقلها للمخازن التابعة للشركة، اضافة الى ما تمتلكه من المنتج محليا منه.

وبين ان الشركة تجهز وكلاء المواد الغذائية والطحين بحصص المواطنين للاشهر الاولى من العام الحالي، منوها بأن المواد التي تم توزيعها بين المواطنين اعتمدت بشكل كبير جدا على المنتجة محليا من الرز والحنطة التي اعتمدت الشركة على المحلي منها بشكل كبير.

واكد الزبيدي، حرص وزارته على دعم التوجه الحكومي في تشجيع المنتج الوطني، منوها بأن وزارته وجهت جميع شركاتها بالتعاقد مع الشركات والمصانع المحلية الحكومية لشراء المنتجات المحلية لا سيما الداخلة منها بمفردات التموينية كالرز والحنطة والسكر وزيت الطعام.

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