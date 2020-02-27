احذر.. وجبات غذائية تضر بخصوبة الرجال

2020/02/27 | 08:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشفت دراسة حديثة أن الرجال أكثر عرضة لانخفاض عدد الحيوانات المنوية وصغر حجم الخصيتين، إذا تناولوا الوجبات السريعة.وأظهر الباحثون أن أولئك الذين يتناولون نظاما غذائيا غنيا بالأسماك والدجاج والفواكه والخضار والماء، ينتجون أكبر عدد ممكن من الحيوانات المنوية مع كبر حجم الخصيتين لديهم بحسب (سبوتنيك).ووجدت جامعة هارفارد أن تناول الأطعمة واللحوم […]

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