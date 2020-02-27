كيف تجني أموالا من يوتيوب في خطوات بسيطة؟

2020/02/27 | 08:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت “غوغل” قبل أسابيع عن تحقيق منصة “يوتيوب” إيرادات بنحو 15 مليار دولار في عام 2019، بفضل مبيعات الإعلانات، ما يُظهر للعالم مدى ضخامة النشاط التجاري لشبكة الفيديو.على عكس “فيسبوك” و”تويتر”، اللتين تحتفظان بنصيب الأسد من إيرادات الإعلانات ولا تشاركانه مع الأشخاص أصحاب المحتوى، فإن “غوغل” تتبع نهجًا مختلفًا في تقسيم إيرادات الإعلانات […]

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