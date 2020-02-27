الحكومة العراقية تطمئن بامتلاكها حزينا ستراتيجيا جيدا من المواد الغذائية

2020/02/27 | 08:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طمأنتْ وزارة التجارة، بامتلاكها خزيناً ستراتيجياً جيداً من جميع المواد الغذائية الداخلة بمفردات البطاقة التموينية وذلك بعد تسجيل اصابات بفيروس كورونا بمناطق في البلاد.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية عن مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب بالوزارة حسنين الزبيدي قوله، إن شركته تمتلك خزينا ستراتيجيا جيدا من مادتي الرز والحنطة تكفيان لسد حاجة مفردات البطاقة التموينية، مشيرا الى استمرار وصول البواخر المحملة بالرز المستورد ونقلها للمخازن التابعة للشركة، اضافة الى ما تمتلكه من المنتج محليا منه.

وبين ان الشركة تجهز وكلاء المواد الغذائية والطحين بحصص المواطنين للاشهر الاولى من العام الحالي، منوها بأن المواد التي تم توزيعها بين المواطنين اعتمدت بشكل كبير جدا على المنتجة محليا من الرز والحنطة التي اعتمدت الشركة على المحلي منها بشكل كبير.

واكد الزبيدي حرص وزارته على دعم التوجه الحكومي في تشجيع المنتج الوطني، منوها بأن وزارته وجهت جميع شركاتها بالتعاقد مع الشركات والمصانع المحلية الحكومية لشراء المنتجات المحلية ولا سيما الداخلة منها بمفردات التموينية كالرز والحنطة والسكر وزيت الطعام.

وسجلت كل من محافظتي النجف وكركوك اصابة خمسة اشخاص بفيروس كورونا المستجد احدهم طالب للعلوم الدينية ايراني الجنسية والاخرون يمثلون اسرة واحدة زاروا ايران مؤخرا.

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