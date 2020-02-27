وفاة أول فرنسي بكورونا

2020/02/27 | 08:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الأربعاء وفاة أول فرنسي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها، إن المصاب فارق الحياة ليل الثلاثاء الأربعاء في باريس، مشيرة إلى أنه كان في الستين من العمر.وسجلت فرنسا 17 إصابة بهذا الفيروس خمس منها منذ الثلاثاء، وإضافة إلى المتوفى الليلة الماضية تُوفي […]

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