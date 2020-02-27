صديق عبد الهادي - بعض قضايا الإقتصاد السياسي لمشروع الجزيرة الزراعي في السودان - الحلقة الثانية

2020/02/27 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صديق_عبد_الهادي الحلقة الثانيةمشاكل ملكية وإستخدام الأراضي الزراعية في السودانمشروع الجزيرة نموذجاً/ (*) موضوعة أو ظاهرة الإستيلاء على الأرض/ (*)الإختلاف حول مصطلح ومحتوى الظاهرة/ إن الإختلاف الأساس الذي يجب أن يؤخذ في الإعتبار فيما يخص التشريح الباطني لأي ظاهرة، دائماً ......

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