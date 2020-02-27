سامي الذيب - كتب: فقدت الحياة معناها

2020/02/27 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب كتب لي أحد المتابعين الرسالة التالية وسمح لي بشنرها دون ذكر اسمه مع ردي عليهدكتور ساميارجو ان تكون هذه الرسالة سرية بيننا.أنا من خلفية إسلامية وبعد صراع سنتين مع شكوكي في القرآن وبعد قراءة القرآن مرات عديدة بدون قدسية و قراءة نسختك العربية للقرآن والاستماع لصندوق الإسلام للأستاذ حامد عبد الصمد والاطلاع على مصادر القرآن تيقنت ان القرآن هو عمل بشري بإمتياز وانه خليط قصص وثقافات بنت ......

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