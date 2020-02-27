كمال غبريال - نحن ومبارك والأبوية

2020/02/27 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_غبريال الشعوب الساذجة فريسة أوهامها تكون كالكرة بين أيدي النصابين والدجالين والمرتزقة.‏تارة يشيعون أن أمريكا وإسرائيل كانوا حلفاء لمبارك الديكتاتور.وتارة تكونان من دبرتا مؤامرة 25 يناير لقلب نظام حكمه.‏تارة تكون أمريكا وإسرائيل تحارب الإسلام والمجاهدين في سبيل الله، وتارة تكون هي من صنعتهم، كأنها من أتت بهم في ‏انتخابات مجلس النواب المصري عام 2012.‏نجد عبادة عبد الناصر يترافق معها لعن مبارك.ب......

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