2020/02/27 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #كمال_غبريال الشعوب الساذجة فريسة أوهامها تكون كالكرة بين أيدي النصابين والدجالين والمرتزقة.تارة يشيعون أن أمريكا وإسرائيل كانوا حلفاء لمبارك الديكتاتور.
وتارة تكونان من دبرتا مؤامرة 25 يناير لقلب نظام حكمه.
تارة تكون أمريكا وإسرائيل تحارب الإسلام والمجاهدين في سبيل الله، وتارة تكون هي من صنعتهم، كأنها من أتت بهم في انتخابات مجلس النواب المصري عام 2012.نجد عبادة عبد الناصر يترافق معها لعن مبارك.
ب......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كمال غبريال - نحن ومبارك والأبوية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتارة تكونان من دبرتا مؤامرة 25 يناير لقلب نظام حكمه.
تارة تكون أمريكا وإسرائيل تحارب الإسلام والمجاهدين في سبيل الله، وتارة تكون هي من صنعتهم، كأنها من أتت بهم في انتخابات مجلس النواب المصري عام 2012.نجد عبادة عبد الناصر يترافق معها لعن مبارك.
ب......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كمال غبريال - نحن ومبارك والأبوية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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