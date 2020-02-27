البحرين تعلق جميع الرحلات مع العراق ولبنان بسبب كورونا

2020/02/27 | 08:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت شؤون الطيران المدني، في البحرين، تعليق جميع الرحلات القادمة والمغادرة مع العراق ولبنان حتى إشعار آخر.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء البحرين، أكدت شؤون الطيران المدني، أنها "تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا"، مشيرة إلى أنها "قامت بفحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه إصابتهم، وأكدت أنه في حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فوراً للعلاج بعد عزلهم في المراكز المخصصة".

كما شددت شؤون الطيران المدني بالبحرين، على ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من الفيروس القاتل.

يشار إلى أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في البحرين كان قد ارتفع إلى 26 مصاباً بعد تسجيل 3 حالات جديدة قادمة من إيران

وأكدت وزارة الصحة البحرينية، أن "معظم الحالات التي تم تسجيلها تعود لمواطنين عائدين من إيران".

وفي خطوة تهدف إلى منع تفشي الفيروس في البلاد، وتزايد الإصابات، أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض نادر خليل المؤيد، صدور تعميم إلزامي لجميع مكاتب السفر والسياحة بالوقف الفوري للعروض الترويجية للسفر إلى إيران، التي تزايدت فيها أعداد الإصابات مؤخراً.

كما أوضح المسؤول البحريني أن "الإجراء يأتي في إطار الجهود الوطنية المشتركة لكافة الجهات الحكومية لمكافحة كورونا والحد من انتشاره".

هذا وقد قرر العراق امس الاربعاء، ايقاف كافة دخول الوافدين من البحرين والكويت الى اشعار اخر

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