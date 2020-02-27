برلمان العراق يلتئم اليوم للبت في حكومة تخلو من الكورد

2020/02/27 | 08:54 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تألفت التشكيلة المقترحة من 23 وزارة قال علاوي إن جميع مرشيحها مستقلون

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