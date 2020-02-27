تقرير يكشف عن “مبالغات” في أسعار هواتف سامسونغ غالاكسي

2020/02/27 | 08:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تستمر أسعار الهواتف الذكية في الصعود والارتفاع، ولعل شركة سامسونغ “بالغت في تسعيرها لهواتفها” وفق تقرير حديث لسوق الهواتف الذكية.التقرير الذي أعدته مؤسسة “أوميديا” ذكر بأن سامسونغ “جاوزت سقف التسعير من خلال هاتف غالاكسي إس 20 الجديد، الذي يبدأ سعره من 999 دولارًا ويصل إلى 1.399 دولارًا لـ غالاكسي إس 20 […]

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