عدم استقرار جوي في طريقه إلى البلاد.. وصلاح الدين تسجل المركز الخامس عالميًا بنسبة الأمطار!

2020/02/27 | 08:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تتأثر البلاد بإمتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط والطقس في المناطق كافة سيكون مشمسا على الاغلب واستقرار في الاجواء بشكل تام، فيما ترتفع درجات الحرارة قليلا وبفارق 3 درجات مئوية قياسا بما سجل يوم أمس.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي، أن “الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وبسرعة تصل الى 20 […]

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