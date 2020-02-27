جامعة الرباط تنفي اصابة احد طلابها بفيروس كورنا

2020/02/27 | 08:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت إدارة الجامعة الدولية بالرباط أن يكون أحد طلبتها مصابا بفيروس كورنا، معتبرة أن ما تم نشره مجرد إشاعات.وأكد محمد العبدلاوي، نائب رئيس الجامعة، أن الطالب المذكور (24 عاما) الذي كان في عطلة خاصة في عطلة خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، قد أخضع للإختبارات الطبية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المحلية، إذ أظهرت نتائج هذه الإختبارات […]

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