السعودية تتخذ اجراءات احترازية من كورونا بـ3 قرارات بينها إيقاف العمرة.. هل سيهدد الفيروس موسم الحج؟

2020/02/27 | 09:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اصدرت السلطات السعودية، عدة قرارات اجترازية استباقية لمنع دخول فيروس كورونا إلى البلاد، بينها تعليق وايقاف استقبال الوافدين إلى العمرة وزيارة المسجد النبوي.واظهر بيان صادر من وزارة الخارجية السعودية واطلعت عليه “يس عراق”، اتاخذ المملكة العربية السعودية 3 اجراءات احترازية، لمنع تفشي كورونا.وتمثلت هذه الاجراءات، بتعليق الدخول إلى المملكة لاغراض […]

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