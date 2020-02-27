2020/02/27 | 09:06 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الخميس، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ملزم بتطبيق قرار ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب عن الفتح: علاوي ملزم بتنفيذ قرار اخراج القوات الأجنبية من العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عن الفتح: علاوي ملزم بتنفيذ قرار اخراج القوات الأجنبية من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).