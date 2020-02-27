الساعدي: اميركا تستخدم أسلوب التهديد ضد العراق لابقاء قواتها داخله

2020/02/27 | 09:06 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

رأى المحلل السياسي امير عبد المنعم الساعدي، الخميس، ان الإدارة الأميركية حاولت استباق البرنامج الحكومي ...

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