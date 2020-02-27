2020/02/27 | 09:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلتت وزارة الصحة، الخميس، اكتشاف اول حالة لمصاب بفيروس كورونا في العاصمة بغداد.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة سيف البدر في بيان، تبين وزارة الصحة اكتشافها لحالة لشاب في بغداد مصاب بفايروس كورونا كان قد عاد للعراق من ايران و راجع احد المؤسسات الصحية في بغداد واخذت له الفحوصات المختبرية وتم الحجر عليه وتبين فيما بعد ان نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة وهو حاليا بصحة جيدة في احد المستشفيات ببغداد ".واضافت انه" وتم اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة لمتابعة حالته وحسب اللوائح الصحية العالمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تعلن تسجيل أول اصابة بكورونا في بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تعلن تسجيل أول اصابة بكورونا في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).