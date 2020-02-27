الصحة تعلن تسجيل اصابة بكورونا في بغداد لشاب عائد من ايران

2020/02/27 | 09:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الخميس عن تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة بغداد لشاب عائد من ايران.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في بيان اليوم ان الوزارة تبيّن اكتشافها حالة شاب في بغداد مصاب بفايروس كورونا المستجد كان قد عاد للعراق من ايران وراجع احدى المؤسسات الصحية في بغداد واخذت له الفحوصات المختبرية وتم الحجر عليه وتبين فيما بعد ان نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة.

واوضح ان الشاب حاليا بصحة جيدة في احد المستشفيات الخاصة ببغداد، مشيرا الى انه تم اتخاذ الاجراءات المطلوبة كافة لمتابعة حالته وحسب اللوائح الصحية العالمية.

تتمة..

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