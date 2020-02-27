الكشف عن نتائج الفحص الطبي لزميلين ملامسين للإيراني المصاب بكورونا في النجف

2020/02/27 | 09:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي مسؤول في مدينة النجف يوم الخميس ان زميلين لطالب العلوم الدينية الايراني سهيل اميري الذي تأكدت اصابته بفيروس كورونا المستجد قد اخضعا للفحص الطبي واظهرت النتائج سلامتهما.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان زميلين ملامسين لأميري وهما من طلبة العلوم الدينية في النجف احدهما عراقي الجنسية والاخر ايران قد تم اخضاعهما للفحص الطبي وارسال مسحات مختبرية لهما الى مركز الفحص في العاصمة بغداد.

واضاف المصدر ان نتائج الفحوصات المختبرية للحالتين اللتين تم ارسالهما للمختبر يوم امس ظهرت سالبة مما يعني انهما غير حاملين للفيروس.

وكان رجل دين زميل لأميري قد سلم نفسه الى الجهات الصحية في محافظة المثنى وقد اخضع للفحوص المختبرية وتبين عدم حمله للفيروس.

واكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية يوم الاثنين تسجيل اول حالة اصابة بفيروس كورونا لدى طالب للعلوم الدينية ايراني الجنسية في محافظة النجف.

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