الصحة تؤكد إصابة شاب من بغداد بفايروس كورونا

2020/02/27 | 09:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الخميس (27 شباط 2020)، تسجيل إصابة لشاب عراقي في بغداد بعد قدومه من إيران

وقال الحجامي في منشور عبر صفحته على الـ "فيس بوك": "كنت قد وعدت بالتعامل بكل شفافية مع مرض فايروس الكورونا، ظهرت حالة موجبة بالإصابة لشاب كان قد سافر من إيران ثم الى تركيا وعاد للعراق، وراجع مستشفى الكرخ العام".

وأضاف الحجامي، أن "الشاب اُجريت له الفحوصات المختبرية، واُحيل الى مستشفى الفرات العام للحجر، وتبين فيما بعد ان نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة وهو حاليا بصحة جيدة في مستشفى الفرات العام".

يتبع.....

بغداد اليوم ـ الديوانية

قررت تربية محافظة الديوانية، الاربعاء، تنفيذ قرار خلية الازمة الوزارية، حول تعطيل دوام المدارس والجامعات.

وقال اعلام التربية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد اتصال عقيل الجبوري المدير العام للتربية، بوزري

بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت محافظة الديوانية، الاربعاء، أن يوم غد الخميس سيكون دواما رسميا في المدارس، رغم تعطيل الدوام بتوجيه من خلية الازمة في عموم العراق لمدة 10 ايام ابتداء من الغد.

وقال اعلام محافظ الديوانية في بيان مقتضب، إن &

بغداد اليوم ـ بغداد

قررت خلية الازمة الحكومية، الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات حتى السابع من شهر اذار المقبل فيما اصدرت عدة قرارات اخرى على خلفية ظهور فايروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس الخلية، ووزير الصحة، جعف

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