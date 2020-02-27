الرافدين : اطلاق رواتب موظفي الدولة عن طريق الماستر كارد

2020/02/27 | 09:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين عن اطلاق رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

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