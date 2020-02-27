2020/02/27 | 09:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اول اصابة بكورونا في العاصمة بغداد المستقلة ..اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل حالة اصابة بفايروس كورونا في بغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت المستقلة نسخة منه انه “تم اكتشاف حالة شاب في بغداد مصاب بفايروس كورونا المستجد كان قد عاد للعراق من ايران وراجع احدى المؤسسات الصحية في بغداد”.واضاف […]

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