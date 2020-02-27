الصحة تعلن إصابة شاب في بغداد بـ”كورونا” عاد من إيران مؤخراً

2020/02/27 | 09:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، إصابة شاب عراقي عاد من إيران مؤخراً، بفيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “تبين وزارة الصحة اكتشافها حالة شاب في بغداد مصاب بفايروس كورونا المستجد كان قد عاد للعراق من ايران وراجع احدى المؤسسات الصحية في بغداد واخذت له الفحوصات المختبرية […]

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