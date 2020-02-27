طائرة إيرانية تهبط بمطار بغداد فجرًا وتثير ضجة واسعة.. وبغداد تسجل أول إصابة بـ”كورونا”

2020/02/27 | 09:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثارت طائرة إيرانية من شركة ماهان الإيرانية الجدل، بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر هبوطها فجرأ في مطار بغداد الدولي، رغم اعلان الخطوط الجوية العراقية أن الرحلات الجوية العراقية المستمرة مع إيران هي لغرض جلب العراقيين واجلائهم من ايران.ووسط استمرار الرحلات العراقية لاجلاء العراقيين الموجودين في إيران، يبدو غير واضح […]

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