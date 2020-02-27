بغداد تسجل أول إصابة بـ”كورونا” لعراقي وفد من إيران مؤخرا

2020/02/27 | 09:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل اصابة بفيروس كورونا ببغداد، لشباب عاد مؤخرا من ايران.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “تبين وزارة الصحة اكتشافها لحالة لشاب في بغداد مصاب بفايروس كورونا كان قد عاد للعراق من ايران وراجع احد المؤسسات الصحية في بغداد واخذت له الفحوصات المختبرية وتم […]

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