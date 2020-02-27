2020/02/27 | 09:25 - المصدر: ديجتال ميديا KNN

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلان عن تسجيل حالة اصابة بفيروس "كورونا" في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ديجتال ميديا KNN الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/27 | 09:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ديجتال ميديا KNN.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلان عن تسجيل حالة اصابة بفيروس "كورونا" في بغداد) نشر أولاً على موقع (ديجتال ميديا KNN) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلان عن تسجيل حالة اصابة بفيروس "كورونا" في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ديجتال ميديا KNN).