المرض ينهي حياة سجينين محكومين بالإعدام في سجن الناصرية

2020/02/27 | 09:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن سجينين لقيا حتفهما داخل زنزانتهما في سجن الناصرية المركزي.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "محكومين اثنين بالإعدام شنقا حتى الموت نتيجة ارتكابهم أعمال ارهابية وجرائم قتل توفيا داخل زنزانتهما بسجن الناصرية المركزي نتيجة اصابتهم بأمراض خطيرة"، مشيرا إلى أن "النزيلين من العاصمة بغداد".

وبين المصدر، أن "الامراض التي انهت حياة السجينين هي، التدرن والجلطة الدماغية".

وأضاف، أن "جثتي المتوفين تم ارسالهما إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما تمهيدا لتسليمها إلى ذويهم".

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