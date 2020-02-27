العراق يعلن عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في بغداد

2020/02/27 | 09:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بغداد....

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