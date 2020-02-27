2020/02/27 | 09:25 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يصل بغداد عبر شاب غادر إيران الى تركيا ثم العراق) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يصل بغداد عبر شاب غادر إيران الى تركيا ثم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).