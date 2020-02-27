بالوثيقة – وزير الداخلية يقرر منح قدم ممتازاً لكافة الضباط والمنتسبين وتوجيه الشكر والتقدير للموظفين المدنيين العاملين في الوزارة وتشكيلاتها

2020/02/27 | 09:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امر وزاري هام لضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي قرر السيد وزير الداخلية الدكتور “ياسين طاهر الياسري” اليوم الأربعاء منح قدم ممتازاً لكافة الضباط والمنتسبين وتوجيه الشكر والتقدير للموظفين المدنيين العاملين […]

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