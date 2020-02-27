الرافدين يشرع بتوزيع رواتب موظفي الدولة

2020/02/27 | 09:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أنه “تم توزيع رواتب موظفي بعض […]

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