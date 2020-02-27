المصاب بكورونا في بغداد بجانب الكرخ جاء من تركيا

2020/02/27 | 09:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي عن ظهور حالة موجبة بالإصابة لشاب كان قد سافر من ايران ثم الى تركيا وعاد للعراق وراجع مستشفى الكرخ العام واجريت له […]

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