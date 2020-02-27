وفاة نزيلين بسجن الحوت في الناصرية

2020/02/27 | 09:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أفادت مصادر أمنية مطلعة، بأن نزيلين محكومين بالاعدام شنقاً أحدهما بقضايا ارهابية توفيا في سجن الناصرية المركزي المعروف باسم “سجن الحوت”.وقالت المصادر في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “النزيل (ع.ر.م) من سكنة محافظة بغداد، ومن مواليد 1983 وهو محكوم بالإعدام شنقاً وفق المادة أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة […]

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