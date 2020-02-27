زيدان يتوعد مان سيتي في المباراة المقبلة

2020/02/27 | 09:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة رفض الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، الاستسلام أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي.وتعرض ريال مدريد للخسارة أمام ضيفه مانشستر سيتي، بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "إنها نتيجة محبطة للغاية، لكننا لن نستسلم، ويجب مواصلة العمل من أجل التأهل".وأضاف: "لا أعتقد أن هناك هبوطا في المستوى البدني، لكن كان هناك بعض المشاكل التي وقعنا بها آخر ربع ساعة".وأكد زيزو أن فريقه ارتكب العديد من الأخطاء قبيل نهاية اللقاء، مشيرا إلى أن الأخطاء والهزائم جزء من كرة القدم.وأتم تصريحاته بقوله: "لعبنا مباراة جيدة على مدار 75 دقيقة، نحن منزعجون من هذه الخسارة، لكن التأهل يٌحسم بعد 180 دقيقة وليس من مباراة واحدة".ويحل الريال ضيفا ثقيلا على مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس/آذار المقبل، في إياب ثمن نهائي المسابقة.

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