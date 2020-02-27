النزاهة تدعو لإزالة المُخالفات الناجمة عن تضارب المصالح الماليَّـة للمُكلَّفين

2020/02/27 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس (26 شباط 2020)، المُكلَّفين ممَّن لديهم حالات تضاربٍ في المصالح الماليَّة إلى إزالتها ضمن المُدَّة المُحدَّدة، استجابةً إلى مُقتضيات قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "إجراءاتها ومتابعاتها أفضت إلى رصد مُخالفاتٍ لأحد أعضاء مجلس النُّوَّاب لمُقتضيات القانون من خلال مساهمته في إحدى شركات القطاع الخاصِّ، وبعد المُتابعة استجاب النائب لما جاء في القانون، وأزال المُخالفة من خلال بيعه للأسهم التي كان يمتلكها في الشركة".

ونبَّهت الدائرة إلى أنَّ "المادَّة (1) البند (ثامناً) من قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل عرَّفت تضارب المصالح (كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أوﻻده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته) في وقتٍ نصَّت المادَّة (19) البند (سابعاً) منه على يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خـﻼل المدة المذكورة في البند (ثانياً) من المادة (20) من هذا القانون ويستتبع هذا الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه، ونصَّت المادَّة (20) البند ثانياً عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خـﻼل المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات".

بغداد اليوم- خاص

كشفت النائبة عن تحالف "الفتح"، انتصار الموسوي، الخميس (27 شباط 2020)، سبب طرح رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء كابينته الوزارية قبل جلسة التصويت.

وقالت الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنها "مع الطرح المبكر لأسما

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس النواب، الخميس، أن الجلسة الاستثناية الخاصة بالتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ستعقد في الساعة الواحدة ظهراً.

وقال المجلس في بيان مقتضب، إن "الجلسة الاستثنائية ليوم الخميس الموافق 27

بغداد اليوم ـ بغداد

قرر وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، الاربعاء، منح قدم ممتاز لكافة الضباط والمنتسبين.

وقال الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استناداً للصلاحيات المخولة لنا قررنا منح كافة الضباط والمراتب قدماً ممتازا

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