بالوثيقة.. المكلف برئاسة الوقف السني مؤخراً مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة

2020/02/27 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، شمول المكلف بتسيير شؤون الوقف السني، سعد حميد كمبش، بإجراءا...





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