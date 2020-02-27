فيروس كورونا يعلق دخول الوافدين إلى السعودية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي

2020/02/27 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قررت المملكة العربية السعودية، تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشري...





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