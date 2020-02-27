الهيتي: إنجاز أكثر 503 مشاريع ضمن الموازنة الاتحادية

2020/02/27 | 09:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة إنجاز 503 مشاريع إلى جانب مواصلة العمل في 453 مشروعاً ضمن تخصيصات الموازنة الاتحادية.

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