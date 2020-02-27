أخيراً آلكتاب آلموعود : نظريّة ألمعرفة آلكونيّة:

2020/02/27 | 09:49 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Cosmic philosopher Azez Al – kazragy نظريّة (ألمعرفة الكونيّة) تُمثّل قلب فلسفتنا التي هي ختام الفلسفة؛ لأنها مدرسةٌ لتعليم لغة الحياة؛ و المحبّة و آلرّحمة و آلتواضع و رسم الستراتيجيات […]

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