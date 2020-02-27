عملية جراحية ناجحة ل نجم وسط فريق القوة الجوية

2020/02/27 | 09:49 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى نجم وسط فريق القوة الجوية بكرة القدم محمد علي عبود، اليوم الخميس، عملية جراحية تكللت بالنجاح، وذلك بعد الإصابة بكسر في عظم الانف. وأكد المكتب الإعلامي للنادي في بيان تلقت […]

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