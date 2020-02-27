2020/02/27 | 09:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين :تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات عبر الماستر كارد

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أعلن مصرف الرافدين عن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

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