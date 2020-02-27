الداخلية: القبض على داعشيين بايسر الموصل

2020/02/27 | 09:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، القاء القبض على داعشيين بايسر الموصل.وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “قوة مشتركة من افواج الطوارئ ومديريات الاقسام التابعة لقيادة شرطة نينوى وخلال تنفيذ واجب تفتيش امني بحثا عن المطلوبين للقضاء، تمكنت من القاء القبض على ( اثنين ) من عناصر عصابات داعش الارهابية واللذان […]

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