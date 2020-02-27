2400 سترة نجاة لاجئين تتحول لعمل فني وتغطى أعمدة متحف للفنون بأميركا

2020/02/27 | 09:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام المسئولون بمعهد مينيابوليس للفنون في الولايات المتحدة الأميركية، بتغطية أعمدته الكلاسيكية الضخمة بالآلاف من سترات النجاة متعددة الألوان للاجئين، والتي تُعد جزءاً من تركيبة فنية بعنوان “ممر آمن” للفنان الصيني آي ويوي.وكانت أكثر من 2400 سترة نجاة ملقاة من قبل اللاجئين الذين ارتدوها أثناء رحلتهم من تركيا إلى اليونان.وتبرعت بها السلطات في […]

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