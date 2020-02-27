طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي تسجّلُ ارتفاعاً هو الأول منذ 5 سنوات

2020/02/27 | 10:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّل الخط البياني لطلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي في العام 2019 ارتفاعاً، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2015 إذ بلغ معدّل اللجوء ذروته، وذلك وفق بيان نشره مكتب الدعم الأوروبي للجوء، يوم الأربعاء.وحسب ما جاء في البيان، فقد “قدّم أكثر من 714 ألف طلب في عام 2019” إلى الدول الـ28 للاتحاد والنرويج وسويسرا، […]

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