الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي وزارات الدولة

2020/02/27 | 10:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين اليوم الخميس، عن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدىالمصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد.وبين ان “المصرف مستمر بصرف […]

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