شيرين عبد الوهاب تكشف عن طبيعة مرضها

2020/02/27 | 10:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للمرة الأولى، عن طبيعة مرضها الذي عانت منه خلال الفترة الماضية، وتسبب في اختفائها عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أنها عانت من مرض تليف الرحم "ورم غير سرطاني".

وقالت شيرين عبد الوهاب، في تصريحات تلفزيونية إنها "خضعت لعملية جراحية كبيرة في منطقة البطن"، واصفة إياها بأنها مثل "الولادة القيصرية"، مشيرة إلى أن هذه العملية تسبب في زيادة حجم منطقة البطن.

وأوضحت شيرين أن وزنها تعرض للزيادة بشكل عام، مؤكدة أنها تتناول أدوية تتسبب في زيادة المياه في جسمها، إضافة إلى جلسات المساج ونظام غذائي محدد للعودة إلى وزنها الطبيعي.

وشددت شيرين عبد الوهاب، على أنها "لم تتأثر بهذا المرض وتحاول التأقلم معه، منوهة أنها لو تأثرت ستجلس في منزلها دون عمل، إلا أنها لا تنشغل بالأمر وتمارس حياتها بشكل طبيعي".

وكانت شيرين عبد الوهاب غابت لفترة طويلة عن جمهورها تخطت الخمسة أشهر، ما أثار تكهنات لدى البعض وقتها بأنها حامل من زوجها حسام حبيب، قبل أن تخرج لأكثر من مرة وتنفي الأمر.

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