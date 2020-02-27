القبض على ارهابي وضبط عجلة محملة بالجبس ممنوع الاستيراد بديالى

2020/02/27 | 10:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الخميس، القبض على ارهابي وضبط عجلة محملة بالجبس منوع الاستيراد في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "دوريات من قسم شرطة جلولاء في قيادة شرطة ديالى، تمكنت من القاء القبض على مطلوب وفق المادة ٤ارهاب، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

واضافت، ان "سيطرة الناي التابعة لقسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية في ناحية العظيم شمال المحافظة، تمكنت من ضبط عجلة تحمل مادة الجبس الممنوع من الاستيراد".

واشارت الى انه "تم اتخاذ الاجراءات الازمة بحق المواد المضبوطة والعجلة وسائقها".

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