واشنطن تدرج زعيم كتائب حزب الله العراقي على لائحة الارهاب

2020/02/27 | 10:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اعلنت وزارة الخارجية الأميركية ادراج الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق أحمد الحميداوي على لائحة الإرهاب.وقال منسق جهود مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية ناثان سيلز إن “كتائب حزب الله تشكل تهديدا للقوات الأميركية في العراق”.وأضاف المنسق خلال مؤتمر صحفي أن “الولايات المتحدة تواصل الضغط المتواصل على المنظمة من نحو عقد من الزمان”.ويلقب الحميداوي أيضا بحسب وزارة الخزانة الأميركية بـ”أبو حسين”، و”أحمد محسن فرج.

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